Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе коронавирус «ударил» по пенсионерам - сводка за сутки ● Граница Крым/Украина закрыта: кого пропустят ● Число жертв COVID в Крыму достигло 17 ● В Крыму за сутки еще 32 новых заражений коронавирусом ● В Крыму ищут добровольцев, готовых работать с зараженными коронавирусом больными
Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки
фото © gazetauzao.ru
Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 48 человек в Крыму за прошедшие сутки.
Это следует из информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в Республике Крым, опубликованной сегодня министерством здравоохранения региона.
Общее число выявленных с начала пандемии случаев превысило 1,5 тыс (1 517).
Суточный показатель по числу зараженных в Крыму ставит антирекорд во второй раз за неделю.
С выздоровлением за истекшие сутки выписаны 2 пациента.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1517 случаев новой коронавирусной инфекции. 78 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1123 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 204 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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