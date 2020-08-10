Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки

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Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 48 человек в Крыму за прошедшие сутки.

Это следует из информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в Республике Крым, опубликованной сегодня министерством здравоохранения региона.

Общее число выявленных с начала пандемии случаев превысило 1,5 тыс (1 517).

Суточный показатель по числу зараженных в Крыму ставит антирекорд во второй раз за неделю.

С выздоровлением за истекшие сутки выписаны 2 пациента.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1517 случаев новой коронавирусной инфекции. 78 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1123 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 204 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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