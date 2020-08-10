Ничего святого: в Севастополе мужчина пропил рынду

Пропажей из квартиры иллюминатора, рынды и двух корабельных фонарей обернулся для местной жительницы отъезд из Севастополя к родственникам.

Присматривать за домом на время ее отсутствия – было поручено 45-летнему сожителю, который впоследствии не оправдал ожиданий любимой.

«Пока она была в отъезде, мужчина начал злоупотреблять алкоголем и для приобретения выпивки похитил находившуюся в жилище корабельную атрибутику: иллюминатор, рынду и два фонаря», – сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Память о флоте он променял на спиртное – продав украденные вещи коллекционерам.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему угрожает до 5 лет тюрьмы.

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