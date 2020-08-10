На выезде из Севастополя произошла странная авария

Каким-то образом две из трех столкнувшихся машин развернуло.

В воскресенье, 9 августа, на улице Сапунгорской недалеко от Ялтинского кольца на выезде из Севастополя произшло ДТП с участием трех автомобилей. О происшествии пишут пользователи соцсетей в группе «Автопартнер Крым Севастополь».

Судя по опубликованным фото и видео, участники аварии – белая иномарка, «Волга» и «Газель». Причем иномарка и «Газель» развернуты на проезжей части во встречном направлении. Как написала пользоватеь Алиночка Степичева, которая видела момент аварии, белый автомобиль занесло, он сделал несколько оборотов вокруг своей оси и врезался в отбойник.

По предварительным данным, в аварии никто существенно не пострадал. Однако движение на этом участке – примерно в 10 км от Ялтинского кольца – затруднено.

В тексте использованы материалы: ТАСС

В тексте использованы материалы: Форпост

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