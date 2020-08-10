Крымские военные задействованы в масштабном учении на юге России

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Около 6 тысяч военнослужащих задействованы в специальных учениях в пяти субъектах юга России.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, мероприятия проводятся в рамках подготовки к учению «Кавказ-2020».

«В период с 10 по 21 августа на семи полигонах Южного военного округа, расположенных в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане и Крыму, пройдут учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции. Проведение специальных учений является контрольным этапом подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей ЮВО к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», – говорится в сообщении.

Проверка степени готовности органов военного управления, соединений и воинских частей, должностных лиц всех видов обеспечения будет осуществлена в ходе практической отработки вопросов всестороннего обеспечения на полигонах Капустин Яр, Ашулук, Опук, Аданак, Кузьминский, Кадамовский и Прудбой, а также на выделенных участках местности на территории ЮВО.

Всего в учениях примут участие около 6 тысяч военнослужащих ЮВО и будет задействовано до 750 единиц вооружения военной и специальной техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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