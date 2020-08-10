Происшествия
Крымчанин наладил «бизнес» на взятках Госстройнадзору
В Симферополе на предпринимателя завели несколько уголовных дел за посредничество и покушение на посредничество в даче взятки сотрудникам Службы государственного строительного надзора республики.
Об этом сообщает пресс-служба Следкома по РК и Севастополю.
Правоохранители выяснили, что предприниматель сговорился с заведующим и главным консультантом одного из отделов управления строительного надзора передавать от представителей строительных компаний взятки за совершение незаконных действий и попустительство. Согласно уговору, посредник должен был передать 50 и 240 тыс. рублей.
«В январе и апреле, реализуя свой преступный умысел и действуя по поручению должностных лиц органа строительного надзора, (посредник) заключил с ООО «КСТЗ» и ИП «Шейхалиев Р.И» фиктивные договоры на выполнение работ, а также подписал фиктивные акты о выполнении этих работ, в целях придания легальности своим действиям. В свою очередь коммерсанты передавали ему взятки для должностных лиц органов строительного надзора путем перечисления денежных средств на расчетный счет посредника», - рассказали в СК.
В феврале предприниматель сумел передать подельникам 45 тыс. рублей, оставив себе часть денег за проделанную «работу». В апреле злоумышленник готовился передать еще 240 тыс., но был задержан. После предъявления обвинения крымчанин признал вину и раскрыл информацию о соучастниках.
Ранее правоохранители задержали должностных лиц Госстройнадзора, которые обвиняются в получении взятки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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