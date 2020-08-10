Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +28
море +26

Курортный сезон

Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

16:25 понедельник, 10 августа 2020
Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

фото © pixabay.com

Туристы опять создали пробку на Крымском мосту. Теперь стоять приходится в обоих направлениях: на выезд и на въезд.

Огромный поток туристов, которые на своих авто покидают Крым после отдыха, спровоцировал нешуточный затор на мосту через Керченский пролив.

Скопление транспортных средств на выезде с полуострова сняли на видео пользователи крымского сегмента соцсетей. Люди предположили, что курортный сезон преждевременно окончен.

«Вот такая пробка на десятки километров была сегодня вечером после выезда с Крымского моста в сторону Краснодара. Неужели сезон заканчивается?», – написали в одной из групп «ВКонтакте».

Однако, как оказалось, сезон не просто продолжается, он находится в самом разгаре. Аналогичные пробки образовались и по направлению в Крым, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.

«Вчера ехали мои друзья из Анапы в Крым. Так на въезде на полуостров была огромная пробка. Они сказали, что это просто кошмар, пробки сумасшедшие», – поделилась отельер.

И все же небольшой отток туристов имеет место быть. По мнению Натальи Пархоменко, такое бывает после окончания масштабных мероприятий. В данном случае речь идет о Байк Шоу под Севастополем, которое состоялось на прошедших выходных.

Стоит отметить, что в этом году 63% туристов приехали на полуостров на личном транспорте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов продлил в Крыму запрет на работу хостелов. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове.

Турсфера Крыма обеспокоена: сезон может завершиться гораздо раньше. Турсфера Крыма обеспокоена тем, что сезон может завершиться гораздо раньше, чем планировалось.

«Даже негде помыться после грязного моря»: блогер сравнил цены на отдых в Турции и Крыму. Известный крымский блогер Армен Хачатуров решил сравнить стоимость пляжного отдыха в Турции и в Крыму.

«Войну мы проиграли - заборов стало больше» - соцсети о доступе к пляжам в Крыму. Форосский скандал породил среди крымчан новую волну негодования по поводу закрытого доступа к пляжам. В соцсетях отмечают, что в последние годы ситуация с проходом к морю значительно ухудшилась.

Коронавирус в Крыму
Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма

Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма

Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

Туристы опять создали пробку на Крымском мосту. Теперь стоять приходится в обоих направлениях: на выезд и на въезд.

Общество
В Крыму нашли уникальный византийский медальон

В Крыму нашли уникальный византийский медальон

В Крыму нашли византийский медальон X – XII веков. Уникальность находки в ее отличной сохранности.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации