Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

Курортный сезон
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фото © pixabay.com
Туристы опять создали пробку на Крымском мосту. Теперь стоять приходится в обоих направлениях: на выезд и на въезд.
Огромный поток туристов, которые на своих авто покидают Крым после отдыха, спровоцировал нешуточный затор на мосту через Керченский пролив.
Скопление транспортных средств на выезде с полуострова сняли на видео пользователи крымского сегмента соцсетей. Люди предположили, что курортный сезон преждевременно окончен.
«Вот такая пробка на десятки километров была сегодня вечером после выезда с Крымского моста в сторону Краснодара. Неужели сезон заканчивается?», – написали в одной из групп «ВКонтакте».
Однако, как оказалось, сезон не просто продолжается, он находится в самом разгаре. Аналогичные пробки образовались и по направлению в Крым, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
«Вчера ехали мои друзья из Анапы в Крым. Так на въезде на полуостров была огромная пробка. Они сказали, что это просто кошмар, пробки сумасшедшие», – поделилась отельер.
И все же небольшой отток туристов имеет место быть. По мнению Натальи Пархоменко, такое бывает после окончания масштабных мероприятий. В данном случае речь идет о Байк Шоу под Севастополем, которое состоялось на прошедших выходных.
Стоит отметить, что в этом году 63% туристов приехали на полуостров на личном транспорте.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Форпост
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