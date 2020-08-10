Крым горит: за неделю на полуострове произошло 118 пожаров

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За прошедшую неделю в Крыму произошло 118 пожаров и 16 аварий на дорогах, сообщает пресс-служба МЧС России в Крыму.

Как отмечается, в результате аварий спасен 21 человек, двое погибли.

«Ликвидировано 118 пожаров, из них 93 – это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, Также было семь происшествий на воде, спасено восемь человек, двое погибли. В горно-лесной зоне проведено восемь поисково-спасательных операций, спасено 13 человек, один погиб. Кроме того, было ликвидировано восемь лесных пожаров», – говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму до 11 августа объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности.

В МЧС по Крыму отмечали, что в связи с установлением засушливой ветреной погоды на полуострове увеличилось число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз, ландшафтных пожаров (трава, мусор) – на 38 %.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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