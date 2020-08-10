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Общество

Какой сегодня праздник 10 августа

00:03 понедельник, 10 августа 2020
Какой сегодня праздник 10 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 10 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День почитания Смоленской иконы Божией Матери

Фото Правмир

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Одигитрия-Смоленская», известна на Руси с древнейших времен. Одигитрия (от греч. — путеводительница) — один из самых распространенных образов Пресвятой Богоматери с младенцем.

Из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы, особо замечательно избавление Смоленска от татар. В 1239 году, во время нашествия на русскую землю полчищ Батыя, один из отрядов неприятеля отправился к Смоленску.

Жители города, видя неминуемую гибель и не имея возможности отразить грозного врага, обратились с горячей молитвой к Богородице. Богоматерь услышала их молитвы и даровала спасение городу ради Своей иконы «Одигитрии» через Своего верного раба благочестивого воина Меркурия, который проникнув ночью в стан Батыя и перебив множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина, защитил жителей города.

Международный день биодизельного топлива (International Biodiesel Day)

Ежегодно 10 августа отмечается Международный день биодизеля(International Biodiesel Day). Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло, и с целью распространения информации о преимуществах биодизельного топлива.

Прохоры - Пармены

Народный праздник «Прохоры-Пармены» отмечается 10 августа (по старому стилю - 28 июля). В церковном календаре день посвящен памяти двух апостолов от семидесяти - Прохора и Пармена. Другие названия праздника: «День Прохора», «Прохоров день», «Менялы». По народному поверью, в этот день нельзя обменивать свои вещи на чужие - выгоды не будет.

Также сегодня, 10 августа, отмечают такие праздники:

- День национальных героев в Зимбабве

- День попутного ветра

- День долгих проводов

- День лени (National Lazy Day) в США

- День «Побалуйте свою собаку» (National Spoil Your Dog Day) в США

- День боулинга (National Bowling Day) в США

- День признательности группе «Duran Duran» (National Duran Duran Appreciation Day) в США

- День десерта «Смор» (National S'more Day) в США

- День независимости Эквадора

- День святого Лаврентия в Италии

- День военно-воздушных сил Аргентины

- День ветеранов в Индонезии

- День пробуждения технологий в Индонезии

Сегодня именины празднуют: Павел, Ефим, Никанор, Ирина, Тимон, Евстафий, Прохор, Пармен, Юлиан, Антонина, Моисей, Питирим, Акакий, Дросида, Доримедонт.

Что происходило 10 августа в прошлые годы

258 - архидиакон римской христианской общины Святой Лаврентий во время гонений, устроенных императором Валерианом, был сожжен в Риме на медленном огне.

1498 - итальянский исследователь на английской службе Джон Кабот получил награду в 10 фунтов за открытие Канады от своего сюзерена.

1500 - португальский мореплаватель Диогу Диаш открывает остров Мадагаскар.

1539 - французский король Франциск I заменил латинский язык на французский в качестве государственного.

1792 - революционеры берут штурмом дворец Тюильри, проводят арест короля Людовика XVIи это только начало Великой Французской революции.

1809 - Эквадор объявил о независимости и откололся от Испании, хотя полный суверенитет страна закрепила только в 1822 году.

1911 - палата лордов Великобритании лишилась права абсолютного вето.

1913 - закончилась Вторая балканская война между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией.

1966 - Центральный банк США прекратил выпуск банкнот номиналом 2 доллара.

1985 - авария ядерной энергетической установки на атомной подводной лодке Тихоокеанского флота СССР (пострадало более 300 человек, ввиду полной засекреченности точные масштабы трагедии сложно оценить).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 августа. Какие праздники будут завтра?

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