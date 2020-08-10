Качество мобильной связи в Крыму обещают улучшить в течение года

Как сообщил руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, завершается подготовка документов, необходимых для развития систем связи

Качество мобильной связи на Крымском полуострове планируется улучшить в течение года. Сейчас завершается подготовка документов, необходимых для развития систем связи, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, находящийся с рабочей поездкой в Севастополе.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под санкции, которые введены западными странами после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Кроме того, сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю. При этом и крымчане, и туристы отмечают, что качество связи на полуострове хуже, чем во многих других регионах страны.

«На сегодняшний день подготовлена вся нормативно правовая база, принят целый перечень , принят закон, идет работа над постановлением правительства. В дальнейшем будет соответствующий договор между операторами связи и Федеральным агентством связи. И в этом году - надеемся, что уже во второй половине этого года - или максимум в следующем году инфраструктура связи будет серьезно улучшена на полуострове», - сказал Духовницкий.

Он уточнил, что изменения должны коснуться обоих субъектов - Республики Крым и Севастополя.

«Надо немного набраться терпения: все, что требовалось от министерства и от агентства, вся подготовительная работа уже проведена. И к концу года увидим уже результаты, будут улучшаться и мобильная связь, и широкополосный доступ, и фиксированная связь, и интернет в целом <…> Но не все документы уровня правительственного, уровня отраслевого еще готовы », - добавил собеседник.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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