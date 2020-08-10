Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +29
море +25

Власть

Качество мобильной связи в Крыму обещают улучшить в течение года

11:46 понедельник, 10 августа 2020

Как сообщил руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, завершается подготовка документов, необходимых для развития систем связи

Качество мобильной связи на Крымском полуострове планируется улучшить в течение года. Сейчас завершается подготовка документов, необходимых для развития систем связи, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, находящийся с рабочей поездкой в Севастополе.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под санкции, которые введены западными странами после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Кроме того, сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю. При этом и крымчане, и туристы отмечают, что качество связи на полуострове хуже, чем во многих других регионах страны.

«На сегодняшний день подготовлена вся нормативно правовая база, принят целый перечень , принят закон, идет работа над постановлением правительства. В дальнейшем будет соответствующий договор между операторами связи и Федеральным агентством связи. И в этом году - надеемся, что уже во второй половине этого года - или максимум в следующем году инфраструктура связи будет серьезно улучшена на полуострове», - сказал Духовницкий.

Он уточнил, что изменения должны коснуться обоих субъектов - Республики Крым и Севастополя.

«Надо немного набраться терпения: все, что требовалось от министерства и от агентства, вся подготовительная работа уже проведена. И к концу года увидим уже результаты, будут улучшаться и мобильная связь, и широкополосный доступ, и фиксированная связь, и интернет в целом <…> Но не все документы уровня правительственного, уровня отраслевого еще готовы », - добавил собеседник.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

«И так сойдет»: В Севастополе появилось «место для удара головой». На Северной стороне Севастополя после ремонта лестницы появилось «место для удара головой».

Власти Ялты предлагают нелегальным торговцам перебраться на официальные рынки. Власти Ялты договорились с владельцами официальных рынков о выделении социальных мест для граждан, торгующих на «блошинке» и на улицах города.

Ялта дали более 15 миллионов рублей на снос самостроев. Из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования г. Ялты предоставлена субсидия в размере 15,5 млн рублей для сносов нескольких объектов.

Крысы прогнали севастопольцев с пляжа. Любование закатом на пляже парка Победы в Севастополе пары севастопольцев омрачило семейство крыс.

Общество
В Крыму нашли уникальный византийский медальон

В Крыму нашли уникальный византийский медальон

В Крыму нашли византийский медальон X – XII веков. Уникальность находки в ее отличной сохранности.

Власть
Крымские военные задействованы в масштабном учении на юге России

Крымские военные задействованы в масштабном учении на юге России

Около 6 тысяч военнослужащих задействованы в специальных учениях в пяти субъектах юга России.

Коронавирус в Крыму
Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки

Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки

Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 48 человек в Крыму за прошедшие сутки.

Жилплощадь
В Крыму продают виллу за 3.5 млн долларов

В Крыму продают виллу за 3.5 млн долларов

Специалисты Циан – крупнейшего технологичного сервиса по поиску недвижимости – провели мониторинг дорогого и сверхдорогого предложения на региональных загородных рынках.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации