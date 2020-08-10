Общество
Иван Вагнер показал фотографии Крыма с космоса
Снимки он опубликовал в аккаунте в Twitter.
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер показал в соцсетях снимки крымского полуострова с космоса. Фотографии он разместил в своем аккаунте в Twitter.
Крым у Вагнера ассоциируется со скалами, морем, летом, растительностью южного берега и достопримечательностями.
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