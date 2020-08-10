«И так сойдет»: В Севастополе появилось «место для удара головой»

фото © Дмитрий Осипенко

На Северной стороне Севастополя после ремонта лестницы появилось «место для удара головой».

Пригибаться придется людям, рост которых превышает 175 см, пишет журналист и блогер Дмитрий Осипенко на своей странице в Facebook.

По словам Дмитрия, такая специфическая новинка появилась после реконструкции лестницы между улицами Леваневского и Челюскинцев. Конструкция стала выше примерно на полметра.

«Теперь газовая труба висит над ней всего в 175 сантиметрах», – написал Дмитрий.

Он уже испытал на себе результаты благоустройства, приложившись лбом к трубе так, «что мама не горюй». Как оказалось, Дмитрий не единственный пострадавший – мужчина, проходивший мимо сообщил ему, что «разбитых голов здесь уже хватает».

История мелкая, пишет Дмитрий, но она, по его мнению, хорошо иллюстрирует принципы благоустройства в нашем славном городе.

«Одни люди осваивают деньги с лозунгом «после нас хоть трава не расти», а другие принимают работы со словами «и так сойдет». А ведь потом требуют от остальных заботы о себе и качественного обслуживания, например в поликлинике или в магазине, а ведь там тоже имеют тогда право на слова «и так сойдет«», – делает выводы блогер.

В тексте использованы материалы: Форпост

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