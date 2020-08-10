Грозящий рухнуть вместе с людьми дом в Севастополе не расселят еще минимум год

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Аварийный дом № 54 по улице Льва Толстого в Севастополе могут расселить до 2022 года.

Об этом сообщает «Независимое телевидение Севастополя» со сслыкой на директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Последний пояснил, что чиновники подготовили проект постановления, предусматривающего включение аварийного многоквартирного дома в подпрограмму 3 «Переселение граждан из помещений, непригодных для проживания, и аварийного жилого фонда на территории города Севастополя».

Реализовать ее необходимо до 2022 года.

Также, по словам Иллариона Гапицонова, сейчас ведется инвентаризация специализированного жилого фонда, чтобы у людей все-таки была возможность хотя бы временно переехать из разрушающегося дома.

«Нами ведется инвентаризация специализированного жилого фонда, чтобы у граждан была возможность временно переселиться до их полного расселения. Мы планируем в ближайшее время включить это в корректировку своего бюджета и уже в 2021-2022 годах расселить также этот дом на Льва Толстого, 54. Этот процесс занимает немало времени, так как у людей, которым мы выплачиваем средства, есть шесть месяцев по закону найти себе жилье, приобрести и куда-то отселиться. Поэтому, к сожалению, быстро реализовать эту программу мы не сможем», – цитирует телеканал Гапицонова.

Напомним, о разваливающемся доме телеканал НТС сообщал в июле 2020 года. Дом №54 на улице Льва Толстого разваливается на глазах, люди живут в нечеловеческих условиях.

В тексте использованы материалы: Форпост

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