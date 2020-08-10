Евпаторийца, решившего порыбачить, унесло на три километра в море

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь рыбаку, унесенному в открытое море.

Пострадавший был обнаружен в акватории, на расстоянии около трех километров от берега, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 07:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе с. Витино Сакского района в открытое море ветром уносит рыбака на резиновой лодке. Требуется помощь спасателей.

В предполагаемый район поисков оперативно была направлена дежурная смена Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 4 человек.

— По прибытии спасатели спустили лодку на воду и приступили к поисково-спасательным работам. В результате пострадавший был обнаружен в акватории, на расстоянии около трех километров от берега. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали жителя города Евпатория на берег. В медицинской помощи он не нуждался. С пострадавшим была проведена профилактическая беседа, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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