Экс-главу службы автодорог Крыма приговорили к заключению в колонии

фото © Новости Крыма

Суд в Симферополе вынес приговор бывшему исполняющему обязанности начальника Службы автомобильных дорог Крыма по обвинению в злоупотреблении служебным положением, что, как утверждают следователи, нанесло ущерб крымскому бюджету на 900 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.

«В 2016 году исполняющий обязанности начальника, следуя ложно понятым интересам государственной службы, желая показать свои профессиональные качества и зарекомендовать себя исполнительным руководителем при освоении бюджетных денежных средств, утвердил проектно-сметную документацию на строительство объездной дороги города Симферополя на участке Дубки-Левадки, подготовленную на основе заведомо завышенной стоимости строительных материалов, и заключил госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Сибавтобан» на сумму более 6 млрд рублей», – утверждают в ведомстве.

В Следкоме указывают на то, что бывший и. о. начальника «проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации» в результате чего «нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн. рублей».

Сообщается, что на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму 17 млн рублей и на имущество ООО «Сибавтобан» на сумму 897 млн рублей. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме, уверяют в ведомстве.

«Приговором суда города Симферополя мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права на протяжении 2 лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и на предприятиях с долями государственной собственности», – добавили в Следкоме.

Имя и фамилия обвиняемого бывшего чиновника не указывается. Его комментарии или его адвоката отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец украл электроинструменты стоимостью 200 тысяч рублей. В поисках незаконной наживы 40-летний местный житель забрался на территорию чужого садового участка, где повредил решетку на окне строительного вагончика и проник внутрь помещения.

Грабеж среди бела дня: в Севастополе рецидивист поживился в магазине. В Севастополе неизвестный мужчина ограбил магазин бытовой химии, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В Симферополе вор сдался полиции, чтобы отомстить подельнику. Симферопольские оперативники раскрыли серию краж дорогостоящих фирменных велосипедов.

По симферопольским салонам красоты гуляет мошенница. По симферопольским салонам красоты гуляет мошенница, которая приходит на дорогостоящие процедуры, получает услуги и… сбегает, не заплатив.