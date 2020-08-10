Двое отдыхающих утонуло за сутки в Крыму

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 5 событий, погибло 2 человека, спасено 3 человека.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 5 оперативных событий, погибло 2 человека, спасено 3 человека.

Так, 09.08.2020 в 07:05 в с. Витино (Сакский район), около 1 км от берега уносит в море человека в резиновой лодке. Выезжали: Водолазно-спасательная группа (г. Евпатория) ЧВС СО ГУ МЧС, Евпаторийский АСО «КРЫМ-СПАС». В 07:42 гр. Мужчина доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждается.

09.08.2020 в 13:15 между с. Штормовое и с. Поповка (ГО Евпатория) в море уносит серфингиста. На место происшествия выехали: ГИМС (2 чел., 1 ед. тех.). В 13.35 серфингист доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждается.

Также 09.08.2020 в 12:58 с. Уютное (Сакский район) в море тонул ребенок 2016 г.р., очевидцами был вытащен на берег, доставлен в Евпаторийскую детскую больницу с предварительным диагнозом: неполное утопление в морской воде, состояние средней тяжести. Выезжали: ОГ 5 ПСО.

Так, 09.08.2020 в 14:00 на пляже Героевка(ГО Керчь) из воды спасателями был извлечен мужчина 1953 г.р., в бессознательном состоянии. На место выехали: ГИМС, СМП. По прибытии сотрудниками СМП констатировали биологическую смерть.

Также 01.08.2020 (Продолжение) в 20:50 от очевидца поступила информация о том, что в 1500 м от берега в акватории Черного моря в районе между г. Аю-Даг и скалами Адалары (ГО Ялта) утонул мужчина. 09.08.2020 в 10:10 тело мужчины было обнаружено в камнях на диком пляже за территорией апартаментов «Наутилус» пгт. Гурзуф после чего тело было извлечено из воды на причал и передано оперативно-следственной группе г. Ялта, для опознания и проведения оперативно-следственных действий.

Сергей Шахов сообщил, что по данным ГИМС, с начала года произошло 47 происшествий на воде, погиб 31 человек, спасено 36 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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