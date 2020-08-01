Вступили в силу новые правила пересечения границы Крыма с Херсонщиной

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В Госпогранслужбе Украины напоминают, что с 1 августа начали действовать новые правила карантина в условиях пандемии коронавируса, которые предусматривают отмену самоизоляции для украинцев, выезжающих из Крыма через пункты пропуска на админгранице с Херсонской областью.

Как сказано в сообщении службы, новые карантинные правила будут действовать до 31 августа.

В ведомстве отметили, что для иностранцев, которые следуют на материковую часть Украины с территории Крыма, остаются обязательными наличие страхового полиса и самоизоляция.

«Данное требование не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, лиц, признанных беженцами, или граждан, нуждающихся в дополнительной защите. Также это не касается работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, и военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО», – пояснили в ведомстве​.

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