В Симферополе выберут гимн города

На заседании Общественного совета в Симферополе обсудили голосование за гимн города.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя/

«Ключевым вопросом заседания стало формирование рабочей группы по проведению опроса среди жителей города об утверждении Гимна города Симферополя. В течение месяца на всех официальных страницах в социальных сетях будет размещен опрос, где каждый житель крымской столицы может оставить свой голос за понравившийся вариант исполнения гимна», - рассказали в пресс-службе.

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