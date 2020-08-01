Власть
В Симферополе выберут гимн города
На заседании Общественного совета в Симферополе обсудили голосование за гимн города.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя/
«Ключевым вопросом заседания стало формирование рабочей группы по проведению опроса среди жителей города об утверждении Гимна города Симферополя. В течение месяца на всех официальных страницах в социальных сетях будет размещен опрос, где каждый житель крымской столицы может оставить свой голос за понравившийся вариант исполнения гимна», - рассказали в пресс-службе.
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