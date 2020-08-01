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Власть

В Симферополе открылась переехавшая на новое место книжная ярмарка

Книжная ярмарка, ранее располагавшаяся возле Дома культуры профсоюзов, переехала ближе к Привозу, на ул. Киевскую, 114.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

— Сегодня в крымской столице открылась ярмарка по реализации книгопечатной продукции на 48 торговых павильонов. Книжную ярмарку планировали перенести давно, потому что месторасположение удобно не только для предпринимателей, но и для жителей и гостей крымской столицы. Проведена колоссальная работа по благоустройству территории книжной ярмарки. Предприниматели нас поддержали и с удовольствием переехали на новое место, — отметила Елена Проценко.

Кроме того, она добавила, что территория, где ранее располагалась книжная ярмарка, на площади возле Дома культуры профсоюзов будет приведена в порядок и станет еще одним местом для отдыха горожан.

В свою очередь, директор МУП «Метроград» Василий Кирса отметил, что для удобства жителей и гостей города предусмотрен максимально комфортный режим работы книжной ярмарки: еженедельно, в выходные дни с 8:00 до 18:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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