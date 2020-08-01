В Симферополе открылась переехавшая на новое место книжная ярмарка

Книжная ярмарка, ранее располагавшаяся возле Дома культуры профсоюзов, переехала ближе к Привозу, на ул. Киевскую, 114.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

— Сегодня в крымской столице открылась ярмарка по реализации книгопечатной продукции на 48 торговых павильонов. Книжную ярмарку планировали перенести давно, потому что месторасположение удобно не только для предпринимателей, но и для жителей и гостей крымской столицы. Проведена колоссальная работа по благоустройству территории книжной ярмарки. Предприниматели нас поддержали и с удовольствием переехали на новое место, — отметила Елена Проценко.

Кроме того, она добавила, что территория, где ранее располагалась книжная ярмарка, на площади возле Дома культуры профсоюзов будет приведена в порядок и станет еще одним местом для отдыха горожан.

В свою очередь, директор МУП «Метроград» Василий Кирса отметил, что для удобства жителей и гостей города предусмотрен максимально комфортный режим работы книжной ярмарки: еженедельно, в выходные дни с 8:00 до 18:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе просят защитить от строителей электрические сети. Повреждения электрических сетей в процессе земляных работ в Севастополе не редкость. По информации «Севастопольэнерго», в 2019 году только подрядчики, работающие на объектах ФЦП, 30 раз перерубали кабельные линии и оставляли часть города без электричества.

В Севастополе создали умную систему наблюдения за водохранилищем. Интеллектуальную систему отслеживания состояния Чернореченского водохранилища создали ученые Института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ.

В Симферополе отреставрировали гигантскую скамейку. Ведущий оператор связи Крыма – «Миранда-медиа» – отреставрировал гигантскую скамейку в Семинарском сквере в центре Симферополя.

Аварийный дом в Крыму расселяют через суд. Прокуратура Крыма направила в суд несколько исков с требованием расселить жильцов аварийного дома по улице Мате Залки в Симферополе.