В Севастополе создали умную систему наблюдения за водохранилищем

фото © Сергей Абрамов / Форпост

Интеллектуальную систему отслеживания состояния Чернореченского водохранилища создали ученые Института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ.

Исследователи установили в водохранилище буйковую станцию, которая позволяет в режиме реального времени круглосуточно отслеживать уровень воды в водохранилище. Как отмечается, работать такая станция может практически постоянно.

Как пояснил руководитель института Юрий Гимпилевич, специальное оборудование на буйковой станции позволяет измерять расстояние от дна водохранилища до поверхности воды – именно этот показатель является ключевым, чтобы определить, грозит ли городу водный голод.

«Если измерять этот показатель в нескольких разнесенных точках, то, зная рельеф дна, можно с высокой точностью рассчитать объем оставшейся воды. До сих пор эта задача решалась очень приближенно с помощью мерных реек, показания с которых снимались вручную сотрудниками с помощью плавсредств», – уточнил ученый.

Передаваться данные со станции ученым, сотрудникам «Водоканала» и другим городским службам будут с помощью стандарта связи GSM, применяемой в современной мобильной связи – через мобильные телефоны, персональные компьютеры, видеомониторы и пр.

Накопленная полученная информация будет храниться на цифровой платформе СевГУ.

«Мы создали новую антенну GSM, новый вид датчика, который определяет гидростатическое давление, а значит, высоту водяного столба, а также цифровую платформу и программное обеспечение, которые позволяют на экране монитора (в «Водоканале» и других службах) выводить информацию с множества буев. Уже сейчас имеется возможность доступа к этим данным по паролю через мобильные телефоны и сеть Интернет», – рассказал Юрий Гимпилевич.

Как уточняется, работы проводились на средства гранта, выделенного Российским фондом фундаментальных исследований и правительством Севастополя.

Первый этап работы будет завершен в сентябре этого года.

Впоследствии ученые планируют сделать систему более интеллектуальной, способной самостоятельно принимать решения, исходя из обстановки. Использовать созданную систему можно будет для мониторинга других объектов: определение температуры и волнение на море, качество морской воды на городских пляжах. Такая работа может проводиться не только в Севастополе, но и в масштабах всего Крыма и страны, утверждают ученые.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аварийный дом в Крыму расселяют через суд. Прокуратура Крыма направила в суд несколько исков с требованием расселить жильцов аварийного дома по улице Мате Залки в Симферополе.

В Крыму неожиданно решили что Северо-Крымский канал приносил вред. В Крыму начинают информационную кампанию о вреде воды из Северо-Крымского канала.

В Симферополе могут ввести режим ограниченного водоснабжения. В Симферополе могут ввести режим ограниченного водоснабжения – такую возможность не исключил глава РК Сергей Аксенов.

Помогут соленые озера: Крым сможет выжить без воды. Во всем мире и в Крыму в частности площадь засушливых территорий продолжает расти, а количество пресной воды будет уменьшаться.