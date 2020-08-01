Власть
В Севастополе снова говорят о заводе по переработке мусора
Севастополь должен попасть в федеральный проект по обращению с твердыми бытовыми отходами.
Об этом сообищил врио губернатора региона Михаил Развожаев по итогам встречи с заместителем председателя Правительства России Викторией Абрамченко, сообщает «Первый Севастопольский».
Программа рассчитана на 5 лет и позволит создать новые мощности по обработке ТКО, в частности, строительство современных мусороперерабатывающих заводов.
Субъекты подготовили инвестпроекты и претендуют на поддержку со стороны Российского экологического оператора. Благодаря участию в федеральной программе, удастся системно выстраивать новые современные механизмы обращения с отходами.
Как отметил в публикации врио губернатора, в летний сезон в Севастополе количество мусора возрастает многократно. Остро стоит и вопрос со строительным мусором. Его необходимо не только вывозить на полигоны, но и перерабатывать.
Также Виктория Абрамченко обратила внимание на необходимость выделения денег на закупки контейнеров для раздельного сбора отходов.
«Будем работать в этом направлении. В Севастополе должна быть очень эффективная система обращения с отходами, построенная на лучших технологиях и экономящая средства горожан», – написал Развожаев.
Напомним, мусорная проблема в Севастополе стоит остро. Особенно летом. Горожане регулярно жалуются на качество уборки улиц города. Переполненные контейнеры, стихийные свалки, которые копятся годами и вонь вокруг них. Все это возмущает местных жителей.
Последние месяцы общественность будоражит и ситуация в Байдарской долине. Природную территорию заказника засыпают тоннами строительного мусора, грузовые машины также разбили дороги, уничтожили плодородный слой земли, засыпали местные родники. Дома людей пошли трещинами, а детям просто нечем дышать от пыли.
Чтобы остановить уничтожение заказника, люди просят руководство города срочно принять меры и установить блокпосты на въезде в села Тыловое и Орлиное.
В тексте использованы материалы: Форпост
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