Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +27
море +25

Власть

В Севастополе снова говорят о заводе по переработке мусора

Севастополь должен попасть в федеральный проект по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Об этом сообищил врио губернатора региона Михаил Развожаев по итогам встречи с заместителем председателя Правительства России Викторией Абрамченко, сообщает «Первый Севастопольский».

Программа рассчитана на 5 лет и позволит создать новые мощности по обработке ТКО, в частности, строительство современных мусороперерабатывающих заводов.

Субъекты подготовили инвестпроекты и претендуют на поддержку со стороны Российского экологического оператора. Благодаря участию в федеральной программе, удастся системно выстраивать новые современные механизмы обращения с отходами.

Как отметил в публикации врио губернатора, в летний сезон в Севастополе количество мусора возрастает многократно. Остро стоит и вопрос со строительным мусором. Его необходимо не только вывозить на полигоны, но и перерабатывать.

Также Виктория Абрамченко обратила внимание на необходимость выделения денег на закупки контейнеров для раздельного сбора отходов.

«Будем работать в этом направлении. В Севастополе должна быть очень эффективная система обращения с отходами, построенная на лучших технологиях и экономящая средства горожан», – написал Развожаев.

Напомним, мусорная проблема в Севастополе стоит остро. Особенно летом. Горожане регулярно жалуются на качество уборки улиц города. Переполненные контейнеры, стихийные свалки, которые копятся годами и вонь вокруг них. Все это возмущает местных жителей.

Последние месяцы общественность будоражит и ситуация в Байдарской долине. Природную территорию заказника засыпают тоннами строительного мусора, грузовые машины также разбили дороги, уничтожили плодородный слой земли, засыпали местные родники. Дома людей пошли трещинами, а детям просто нечем дышать от пыли.

Чтобы остановить уничтожение заказника, люди просят руководство города срочно принять меры и установить блокпосты на въезде в села Тыловое и Орлиное.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе создали умную систему наблюдения за водохранилищем. Интеллектуальную систему отслеживания состояния Чернореченского водохранилища создали ученые Института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ.

В Симферополе отреставрировали гигантскую скамейку. Ведущий оператор связи Крыма – «Миранда-медиа» – отреставрировал гигантскую скамейку в Семинарском сквере в центре Симферополя.

Аварийный дом в Крыму расселяют через суд. Прокуратура Крыма направила в суд несколько исков с требованием расселить жильцов аварийного дома по улице Мате Залки в Симферополе.

В Крыму неожиданно решили что Северо-Крымский канал приносил вред. В Крыму начинают информационную кампанию о вреде воды из Северо-Крымского канала.

Курортный сезон
Отдыхающих в Крыму прогоняют с пляжа нагайкой

Отдыхающих в Крыму прогоняют с пляжа нагайкой видео

Очередной скандал с доступом на пляж отдыхающих произошел в Ялте. На этот раз в поселке Форос.

Коронавирус в Крыму
Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе

Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе

Пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки

Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки

За 31 июля на территории Республики Крым подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
Эксперты назвали самые популярные крымские курорты на бархатный сезон

Эксперты назвали самые популярные крымские курорты на бархатный сезон

Российский сервис бронирования жильявыявил, на каких морских курортах предпочитают курортники отдохнуть в начале осени 2020.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации