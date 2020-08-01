В Севастополе просят защитить от строителей электрические сети

Повреждения электрических сетей в процессе земляных работ в Севастополе не редкость. По информации «Севастопольэнерго», в 2019 году только подрядчики, работающие на объектах ФЦП, 30 раз перерубали кабельные линии и оставляли часть города без электричества.

Эти данные были приведены заместителем главного инженера предприятия Сергеем Иваненко в декабре прошлого года.

Энергетики просили правительство и Заксобрание оградить от подобных неприятностей и их, и вынужденных сутками сидеть без света жителей города. А такое действительно случается регулярно, причем все чаще. За первые три месяца этого года, по словам того же Сергея Иваненко, подрядчики выводили сети из строя 32 раза – это втрое больше, чем за аналогичный период 2019-го.

В качестве примера можно привести аварию, в результате которой в апреле 2020 года без электричества остались три тысячи человек, живущих в районе Камышового шоссе.

Обязательным, по мнению энергетиков, должно стать не только согласование всех работ с сетевыми организациями, но и получение письменного разрешения на производство земляных работ от владельцев объектов электросетевого хозяйства.

Для нарушителей же предлагалось предусмотреть в законе Севастополя №130-ЗС «Об административных правонарушениях» серьезную административную ответственность – для граждан штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей и для юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Однако с введением нового штрафа на уровне региона все не так просто, как хотелось бы. В результате депутаты решили обратиться с просьбой ужесточить ответственность за повреждение сетей к коллегам из Госдумы и Правительству РФ.

Сегодня, тем не менее, обращение принято не было. Слишком много обнаружилось спорных моментов, которые парламентарии считают необходимым прояснить. Например, почему энергетики так долго согласовывают работы.

«Подрядчики обращаются в «Севастопольэнерго», а у них всего два инженера, которые заняты на Бог знает какое время», - сказал депутат Андрей Куринов.

Нельзя, подчеркнул он, считать удовлетворительным и качество предоставляемой информации.

«Я сам присутствовал при вызове представителя «Севастопольэнерго». Приезжает человек, достает какую-то скомканную бумагу и говорит – смотрите на схему. При этом схема понятна только самому этому человеку. А на следующий день экскаваторщик натыкается на кабель», - рассказал депутат.

В качестве примера для подражания Куринов привел Москву, где в правительстве существует специальный отдел эксплуатации инженерных коммуникаций. Вся информация стекается туда и предоставляется в электронном виде. А главное, она достоверна. И спросить за ошибку есть с кого.

Слышать жалобы на недостоверную информацию об инженерных сетях в Севастополе приходилось не раз и не два. Так, весной 2017 года на них внезапно наткнулись строители детского сада на улице Хрусталева. При этом в проектной документации сети не фигурировали.

Есть и еще один момент, который смущает депутатов: полоса отвода может быть достаточно узкой, человеческий же фактор пока никто не отменял. Ну а любой выход за обозначенные при согласовании границы превращают санкционированные работы в несанкционированные.

Есть опасение, что риск получить солидный штраф за ошибку экскаваторщика приведет к удорожанию строительных и благоустроительных работ, которые в Севастополе и так недешевы.

Словом, вопросов пока больше, чем ответов. Поэтому с обращением решили повременить. А для получения ответов пригласить на одно из заседаний представителей «Севастопольэнерго» и других ресурсоснабжающих организаций.

В тексте использованы материалы: Форпост

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