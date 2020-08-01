В Севастополе подорожали услуги такси после наплыва туристов

В Севастополе после снятия ограничений по коронавирусу и притока российских туристов на летний отдых подорожали услуги такси.

Об этом сообщили диспетчеры местных таксопарков и местные жители.

Так, если этой зимой плата за посадку в местных таксопарках составляла от 65 до 70 рублей, то в июне она поднялась до около 95 рублей, а в конце июля достигла уже 120 – 150 рублей.

«Сейчас, в разгар сезона, много заказов от приезжих туристов, которые едут на море, и таксистам просто неинтересно брать заказы с низкой стоимостью посадки», – сообщил диспетчер.

По словам местных жителей, их очень беспокоит тот факт, что ряд таксопарков летом установили так называемый «плавающий» тариф за посадку – в зависимости от загруженности таксопарка, количества заказов, количества машин в городе и дальности района проживания заказчика.

В то же время, плата за один километр дороги у таксопарков отличается незначительно – 18-21 рубль за километр.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Не пошло: разрекламированные прямые полеты из Владивостока в Крым отменили. Прямые чартерные рельсы из Владивостока в Симферополь, которые запустили в июле, решено приостановить.

Юго-восточный обход Симферополя построят за 32 млрд рублей. Строительство объездной дороги, которая соединит трассу «Таврида» с дорогой на Алушту в обход Симферополя и поселков Добровской долины, обойдется в 32 млрд рублей.

Украина объявила в розыск российского пилота за рейсы в Крым. В Украине объявили в розыск пилота одной из российских авиакомпаний, который по версии следствия, совершал рейсы в Крым.

В Крыму пообещали реконструировать дороги на Южный берег. Несколько дорог, ведущих на Южный берег Крыма, будут реконструированы за 136 млрд рублей.