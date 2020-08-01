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В Севастополе подорожали услуги такси после наплыва туристов

В Севастополе после снятия ограничений по коронавирусу и притока российских туристов на летний отдых подорожали услуги такси.

Об этом сообщили диспетчеры местных таксопарков и местные жители.

Так, если этой зимой плата за посадку в местных таксопарках составляла от 65 до 70 рублей, то в июне она поднялась до около 95 рублей, а в конце июля достигла уже 120 – 150 рублей.

«Сейчас, в разгар сезона, много заказов от приезжих туристов, которые едут на море, и таксистам просто неинтересно брать заказы с низкой стоимостью посадки», – сообщил диспетчер.

По словам местных жителей, их очень беспокоит тот факт, что ряд таксопарков летом установили так называемый «плавающий» тариф за посадку – в зависимости от загруженности таксопарка, количества заказов, количества машин в городе и дальности района проживания заказчика.

В то же время, плата за один километр дороги у таксопарков отличается незначительно – 18-21 рубль за километр.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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