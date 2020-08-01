В Крыму полиция обжаловала закрытие дела против атамана Акимова из-за одиночного пикета

Управление МВД России в Симферополе обжаловало решение Центрального суда Симферополя о закрытии административного дела против активиста, атамана общественной организации «Крымское казачество» Сергея Акимова.

«Как усматривается из материалов административного дела, 6 июня 2020 года Акимов вблизи здания Госсовета Крыма явился участником одиночного пикета, который является одной из форм, публичного мероприятия, запрещенного указом главы Крыма», – говорится в жалобе полиции.

Указано, что МВД просит суд отменить постановление Центрального суда Симферополя о прекращении производства по делу и вернуть его судье на новое рассмотрение.

Ранее Центральный суд Симферополя закрыл административное дело против Сергея Акимова. Дело открыли из-за проведения активистом одиночного пикета в поддержку отправленного под домашний арест политика Николая Платошкина.

Перед этим полиция вручила Акимову админпротокол из-за проведения одиночного пикета. Он высказывал опасения, что ему грозит запрет на общественную деятельность.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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