В Крыму ищут вирус на границе и в море

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Коронавирус продолжает наступать в Крыму. Даже официальная статистика заметно возрастает в летние месяцы. На заболеваемость влияет приток туристов на полуостров, признали в Роспотребнадзоре.

Тысячный отсчет заболевших коронавирусом в Крыму начался на прошлой неделе. На этой неделе их 1,2 тысячи. Еще около трех тысяч человек включительно с Севастополем – под подозрением на инфекцию.

Официально за неделю в Крыму выявили более сотни случаев коронавируса. Самые массовые случаи заражений фиксировали 28, 29 и 31 июля – всего в эти дни коронавирус выявили у 75 человек.

Увеличилось количество инфицированных коронавирусом в администрации Ялты. Вирус там был обнаружен на прошлой неделе. На данный момент число заболевших уже превысило два десятка. «У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Из-за коронавируса в Крыму отменили ежегодный Ялтинский экономический форум. Сергей Аксенов анонсировал проведение мероприятия весной 2021 года.

Число заболевших коронавирусом в Крыму растет из-за увеличения туристического потока, признала глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«С учетом числа людей, которые приезжают в Крым, мы действительно наблюдаем подъем заболеваемости», – сказала она.

В связи с этим она напомнила всем, кто приезжает на полуостров, о необходимости соблюдать меры безопасности: носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Специалисты Роспотребнадзора тем временем проводят анализ воды из моря, бассейнов и аквапарков на наличие в ней возбудителя коронавируса. Положительных результатов тестов нет, утверждает Наталья Пеньковская.

Тем временем украинские власти объявили, что с 1 августа отменяют обязательную двухнедельную самоизоляцию с использованием мобильного приложения «Действуй дома» для граждан, следующих из Крыма на материковую часть Украины.

В июле требование о двухнедельной обсервации для граждан Украины и иностранцев отменили и власти Крыма. Таким образом, теперь для поездок в Крым действует единственное требование властей – предъявить отрицательный тест на коронавирус либо сдать его в крымских лабораториях в течение трех дней после прибытия на полуостров.

Однако, граждане Украины, которые не получали российское гражданство, заехать на полуостров могут только при наличии так называемых «гуманитарных причин». К которым относятся только первая степень родства, которое должно быть подтверждено документально.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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