ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: ДТП с микроавтобусом на «Тавриде»: власти рассказали о состоянии выживших пассажиров ● Следственный комитет задержал организатора транзита в Крым, повлекшего гибель девяти человек ● Среди пострадавших в смертельной аварии под Белогорском есть крымчане ● Владелец автобуса, попавшего в ДТП в Крыму, уже был судим ● Четверо пострадавших в страшном ДТП в Крыму находятся в реанимации
В Крыму арестовали перевозчика после смертельного ДТП с автобусом
Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения организатору пассажирской перевозки, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Следкома по РК и Севастополю.
Как сообщалось ранее, правоохранители задержали организатора перевозки, которая завершилась массовой гибелью туристов на трассе «Таврида» под Белогорском.
Смертельная авария в Крыму произошла накануне около 5 часов утра по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz, который осуществлял перевозку пассажиров из Краснодара в Севастополь. В результате столкновения с грузовиком погибли девять человек, в том числе водитель автобуса. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди пассажиров были туристы из Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и крымчане.
«В отношении организатора Киевским районным судом города Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями Главного следственного управления организатору этой смертельной перевозки предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления..., за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет», - сообщили в Следкоме.
Уточняется, что перевозчик арестован на срок один месяц.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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