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ДТП на Тавриде

В Крыму арестовали перевозчика после смертельного ДТП с автобусом

16:53 суббота, 1 августа 2020

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения организатору пассажирской перевозки, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома по РК и Севастополю.

Как сообщалось ранее, правоохранители задержали организатора перевозки, которая завершилась массовой гибелью туристов на трассе «Таврида» под Белогорском.

Смертельная авария в Крыму произошла накануне около 5 часов утра по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz, который осуществлял перевозку пассажиров из Краснодара в Севастополь. В результате столкновения с грузовиком погибли девять человек, в том числе водитель автобуса. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди пассажиров были туристы из Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и крымчане.

«В отношении организатора Киевским районным судом города Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями Главного следственного управления организатору этой смертельной перевозки предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления..., за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет», - сообщили в Следкоме.

Уточняется, что перевозчик арестован на срок один месяц. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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