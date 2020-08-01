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Власть

В Евпатории отказались от идеи открывать сквозной проезд в сторону Симферополя

В Евпатории сквозной проезд от Симферопольского шоссе в сторону Сак открывать не будем – это опасно для отдыхающих.

Об этом сообщил глава администрации Евпатории Роман Тихочнук.

«Провели совещание по организации дорожного движения. Отрицательное решение по открытию сквозного проезда от Симферопольского шоссе в сторону Сак. Это очень опасно. При таком количестве отдыхающих и наличии пляжных зон – очень увеличивается аварийность», – сообщил Тихончук Крым 24.

Глава администрации Евпатории уточнил, что после завершения курортного сезона открывать сквозной проезд тоже нет смысла из-за отсутствия автомобильных пробок.

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