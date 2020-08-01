В Евпатории отказались от идеи открывать сквозной проезд в сторону Симферополя

В Евпатории сквозной проезд от Симферопольского шоссе в сторону Сак открывать не будем – это опасно для отдыхающих.

Об этом сообщил глава администрации Евпатории Роман Тихочнук.

«Провели совещание по организации дорожного движения. Отрицательное решение по открытию сквозного проезда от Симферопольского шоссе в сторону Сак. Это очень опасно. При таком количестве отдыхающих и наличии пляжных зон – очень увеличивается аварийность», – сообщил Тихончук Крым 24.

Глава администрации Евпатории уточнил, что после завершения курортного сезона открывать сквозной проезд тоже нет смысла из-за отсутствия автомобильных пробок.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Юго-восточный обход Симферополя построят за 32 млрд рублей. Строительство объездной дороги, которая соединит трассу «Таврида» с дорогой на Алушту в обход Симферополя и поселков Добровской долины, обойдется в 32 млрд рублей.

Украина объявила в розыск российского пилота за рейсы в Крым. В Украине объявили в розыск пилота одной из российских авиакомпаний, который по версии следствия, совершал рейсы в Крым.

В Крыму пообещали реконструировать дороги на Южный берег. Несколько дорог, ведущих на Южный берег Крыма, будут реконструированы за 136 млрд рублей.

Из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер можно будет доехать на поезде. Из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону и обратно можно будет добраться на поезде, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».