Происшествия
Туристов эвакуировали со скал под Форосом
Около пгт. Форос двое туристов оказались на труднопроходимом скальном участке и самостоятельно продолжить движение не смогли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
По информации ГУ МЧС России по РК вчера, в 13:50 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе массива Кельсе-Бурун, около пгт. Форос, двое туристов оказались на труднопроходимом скальном участке и самостоятельно продолжать движение не могут. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.
К месту оперативно было направлено 3 поисково-спасательное отделение (г. Ялта) части горной поисково-спасательной специального отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
По прибытии к месту происшествия спасатели установили визуальный и звуковой контакт с группой, спустили туристов на безопасный участок. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. Также с туристами была проведена профилактическая и разъяснительная беседа.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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