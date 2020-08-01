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Власть

Суд заключил главу Крымского филиала «Росгранстроя» под стражу на два месяца

13:45 суббота, 1 августа 2020

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору филиала Федерального учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» и еще двоим фигурантам дела.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Избрать обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 сентября 2020 года», – говорится в сообщении.

Аналогичное решение принято в отношении заместителя директора филиала, обвиняемого по той же статье, и третьего фигуранта дела, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) УК РФ.

О задержании должностных лиц Крымского филиала «Росгранстроя» стало известно накануне. По данным следствия, за период с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 была получена взятка в сумме более 1,8 млн рублей. Обвиняемые расходовали незаконно полученное денежное вознаграждение на личные нужды, передавая посреднику часть денежных средств в качестве незаконного вознаграждения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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