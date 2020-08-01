Стала известна судьба Исторического бульвара в Севастополе

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о судьбе Исторического бульвара в Севастополе, который закрыт на реконструкцию уже несколько лет.

По ее словам, сейчас там идет борьба со сторонними коммерческими организациями.

«Совместно с региональными властями мы занимаемся исполнением поручения президента по освобождению территории от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности. Очень важно не только благоустроить территорию в части сохранения объекта культурного наследия, реконструировать инженерные сети, но и провести реконструкцию ключевых объектов мемориального комплекса. Есть еще проблемы, но мы их будем решать. Постараемся все сделать оперативно», - цитирует министра РИА Новости.

Врио губернатора города Михаил Развожаев добавил, что в скором времени появится новый проект реконструкции Исторического бульвара. На возобновление работ понадобится дополнительное финансирование.

«Понятно, что все устарело, нужно проектировать, нужно продумывать, чтобы сделать удобное, комфортное пространство. Работы точно сейчас не будут стоять на паузе, все будет делаться. В ближайшее время, надеемся, появится новый доработанный проект. Понадобится дополнительное финансирование, чтобы пространство возродилось и приобрело новую жизнь», - отметил он.

Также, по словам чиновников, вход на территорию Исторического бульвара в Севастополе останется бесплатным, несмотря на то, что Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, в состав которого входит сквер, потерпел большие убытки из-за пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, бывшего генерального подрядчика реконструкции Исторического бульвара ООО «Меандр» отстранили от работ. Аванс, который составлял более 300 миллионов рублей, сейчас приходится возвращать через суд. В отношении руководителей компании было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Закончить работы должны были к концу 2019 года, но сроки неоднократно срывались. Сейчас сквер в центре Севастополя закрыт и перекопан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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