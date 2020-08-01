Сами не могут: стратегию развития Феодосии разрабатывают в Екатеринбурге

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Представители автономной некоммерческой организации Уралроспромэко и ООО «Архстройпроект-А» представили в администрации Феодосии мастер-план стратегического развития округа.

- Это новое направление, которое двигается в РФ. Я не знаю, мы аналитику не проводили, но, наверное, ваш муниципальный округ Феодосия первым будет, если вы все-таки примите эту работу за основу, - сообщила Юлия Корнеева.

Отличие мастер-плана от генерального плана, по словам разработчиков, в целостном подходе и наличии стратегии.

Мастер-план предполагает создание на Ак-Монайском перешейке межрегионального логистического транспортного комплекса: ряд индустриальных парков с транспортными пересадочными узлами. Это создаст кратчайшую связь между Азовским и Черным морями, выход к порту Феодосия, связь между аэропортами Симферополя и Керчи с аэродромами, расположенными вокруг Феодосии (Кировское, Чкаловский, Коктебель). Также разработчики планируют сделать транспортную связь от Феодосии вокруг Керченского полуострова, захватив все объекты туризма.

Развивать виноделие, заводы марочных вин планируют в Коктебеле, Щебетовке, Южном и Насыпном. Новые виноградники должны появиться южнее левого притока Байбуги ручья Чобан-чокрак. Морекультуры предлагают разводить на территории между поселком Курортное и Лисьей бухтой. Организацию форелевых ферм, ферм морских моллюсков, птичьих ферм и улиточных ферм наметили в Щебетовке, Коктебеле, Наниково и возле садового товарищества «Волна» близ Орджоникидзе.

Береговую территорию от Феодосии до Приморского должна соединить непрерывная пешеходная набережная в едином архитектурно-художественном стиле. Район набережной будет постепенно освобожден от всех чужеродных объектов, не относящихся к курортно-рекреционным.

Исключение составят охранные зоны объектов культурного наследия и исторически сложившиеся производственные объекты. По всей прибрежной зоне, исключая природоохранные территории с дикими пляжами (Тепе-оба, Тихая бухта, Лисья бухта) должны быть непрерывные зоны пляжей и причалов. Также в раздел курортного туризма входит создание современных туристических гостиничных комплексов. От 2-х до 4-х комплексов планируют построить в районе Береговое – Приморский, с выходом к морю за счет слабоосвоенных, заболоченных и освобожденных территорий.

Также постройку новых туристических комплексов планируют за поселком Приморский в Ленинском районе, за счет освобождения военной территории.

За пределом курортной зоны планируют построить пять современных жилых комплексов, используя «зеленое строительство» и «умные» технологии. Новое жилье должно появиться в Береговом, Приморском и Степном. Частично эти зоны уже учли в генральном плане города.

Спортивное воздухоплавание на воздушных шарах, аэростатах, прапланах и дельтапланах планируют развивать на хребте Узун-сырт (горе Клементьева), в Наниково, Подгорном и на скальных обрывах мыса Киик-атлама, до мыса 5-ый. Морской туризм (парусный, яхтенный спорт, спортивная рыбалка, дайвинг, каякинг, водные лыжи) запланирован на всем побережье, исключая природоохранные зоны. Пешеходный туризм и велотуризм – на территории Тепе-оба, Тихой бухты и Лисьей бухты. Также разработчики планируют развитие конного туризма и мототуризма (квадрациклы, мотоциклы). Развивать горно-спортивный туризм создатели проекта предлагают на территории Карадагского природного заповедника.

- Я понимаю, что это особо охраняемые природные территории, но эти территории должны использоваться и приносить доход, - сообщил эксперт В.Ю.Спиридонов.

Направление историко-культурного туризма включет сохранение исторического культурного наследия и установку соответствующих охранных зон, организацию и проведение археологических раскопок. Есть задача добиться включения Генуэзской крепости и Карадагского природного заповедника в список всемирного наследия Юнеско. Художественно-творческий центр, в который войдут музеи и современные творческие пространства, планируют создать на улице Галерейной и в ее окрестностях.

- Необходима разработка нового генерального плана, который должен учитывать предложения по стратегическому градостроительному развитию территории – добавил в завершении доклада В.Ю.Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Кафа

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