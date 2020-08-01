Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе

фото © iz.ru

Пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города, передает «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 1 августа зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей Севастополя. Четверо заболевших – пенсионеры, также диагноз подтвержден у 26-летней девушки», – сказано в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе выявлено 349 заражений новой коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в стационарах находится 38 человек. Выздоровел 291 человек, в том числе 8 за минувшие сутки. Умерли 9 человек. В инфекционной городской больнице находятся под наблюдением 151 человека, в городской больнице № 9 – 121. Под наблюдением по месту жительства – 455 человек.

В Крыму за сутки выявили 37 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрированы 1241 случай новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением из больниц выписано 917 пациентов. От вируса скончались 15 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Украине: число зафиксированных случаев превысило 70 тысяч. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.

В Крыму ищут вирус на границе и в море. Коронавирус продолжает наступать в Крыму. Даже официальная статистика заметно возрастает в летние месяцы. На заболеваемость влияет приток туристов на полуостров, признали в Роспотребнадзоре.

Врачи рассказали об опасном воздействии коронавируса на уши. Коронавирус может вызвать проблемы с ушами, утверждают исследователи. Специалисты по органам слуха из Манчестерского университета, наблюдавшие за пациентами с COVID-19, обнаружили, что через несколько недель около 13 процентов больных сообщили о проблемах со слухом.

Российские СМИ о ситуации в Ялте: в городе происходит что-то не то. Российская журналистка раскрыла реальную обстановку с распространением коронавирусной инфекции на курортах Крыма.