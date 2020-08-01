Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки ● Коронавирус в Украине: число зафиксированных случаев превысило 70 тысяч ● В Крыму ищут вирус на границе и в море ● Российские СМИ о ситуации в Ялте: в городе происходит что-то не то ● В Севастополе COVID-19 обнаружили у ребенка
Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе
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Пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города, передает «Новый Севастополь».
«По состоянию на утро 1 августа зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей Севастополя. Четверо заболевших – пенсионеры, также диагноз подтвержден у 26-летней девушки», – сказано в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе выявлено 349 заражений новой коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в стационарах находится 38 человек. Выздоровел 291 человек, в том числе 8 за минувшие сутки. Умерли 9 человек. В инфекционной городской больнице находятся под наблюдением 151 человека, в городской больнице № 9 – 121. Под наблюдением по месту жительства – 455 человек.
В Крыму за сутки выявили 37 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрированы 1241 случай новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением из больниц выписано 917 пациентов. От вируса скончались 15 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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