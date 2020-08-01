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Коронавирус в Крыму

Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе

Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе

фото © iz.ru

Пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города, передает «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 1 августа зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей Севастополя. Четверо заболевших – пенсионеры, также диагноз подтвержден у 26-летней девушки», – сказано в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе выявлено 349 заражений новой коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в стационарах находится 38 человек. Выздоровел 291 человек, в том числе 8 за минувшие сутки. Умерли 9 человек. В инфекционной городской больнице находятся под наблюдением 151 человека, в городской больнице № 9 – 121. Под наблюдением по месту жительства – 455 человек.

В Крыму за сутки выявили 37 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрированы 1241 случай новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением из больниц выписано 917 пациентов. От вируса скончались 15 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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