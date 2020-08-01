Прогноз погоды в Крыму на субботу 1 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 1 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха. Местами крупный град), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (местами шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (Высокая пожарная опасность 4 класс), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупныйград), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 25, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 20 до 23 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 83 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 99 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 26, в Феодосии - 27, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 26, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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