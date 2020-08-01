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Курортный сезон

Отдыхающих в Крыму прогоняют с пляжа нагайкой

15:00 суббота, 1 августа 2020
Отдыхающих в Крыму прогоняют с пляжа нагайкой

фото © скрин видео

Очередной скандал с доступом на пляж отдыхающих произошел в Ялте. На этот раз в поселке Форос.

Семья, которая шесть лет посещала одну из карт пляжа местного одноименного санатория, и по привычке приехала туда накануне, неожиданно для себя узнала, что он стал лечебным, то есть на нем теперь могут загорать только постояльцы здравницы. Охранник, который в этот момент был там, попросил незваных гостей уйти. Когда же получил отказ, начал угрожать нагайкой.

О произошедшем в своем Instagram рассказала автор ролика.

«Охранник - работник санатория «Форос»! Угрожал плетью мне, моей семье и моему ребёнку 4 лет лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали 6 лет подряд и сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем, и искупаться там можно, только если поселишься в санаторий...», - отметила девушка.+

При этом она ссылается на шестую статью Водного кодекса РФ, в которой значится, что «каждый гражданин вправе иметь доступ к таким водным объектам и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд».

Напомним, что несколько дней назад санаторий «Курпаты» объявил часть своего пляжа лечебными и ограничил туда доступ, при этом установив забор прямо посреди гальки. Власти Ялты, комментируя данную ситуацию заявили, что сделано это было в законом порядке.

«Как было установлено в ходе проверки, территория (ред. - на которую ограничили вход) имеет статус «лечебного пляжа» в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и доступ туда возможен только при предъявлении санаторных книжек. Вместе с тем, остальная часть пляжа является свободной для посещения», - отмечали ранее в администрации города.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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