Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Украине: число зафиксированных случаев превысило 70 тысяч ● В Крыму ищут вирус на границе и в море ● Российские СМИ о ситуации в Ялте: в городе происходит что-то не то ● В Севастополе COVID-19 обнаружили у ребенка ● Снова рост: в Крыму за сутки почти три десятка новых заражений коронавирусом
Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки
фото © Новости Крыма
За 31 июля на территории Республики Крым подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 31 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 37 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 – при скрининге здоровых лиц.
Всего на текущий период в республике зарегистрированы 1241 случай новой коронавирусной инфекции. 72 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 909 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 152 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3141 человек.
Выздоровевших за весь период – 917 человек», — сообщил глава Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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