Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вступили в силу новые правила пересечения границы Крыма с Херсонщиной ● Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе ● Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки ● Коронавирус в Украине: число зафиксированных случаев превысило 70 тысяч ● В Крыму ищут вирус на границе и в море
Минздрав России обещает массовую вакцинацию населения от COVID-19 в октябре
фото © newsbel.by
Россия планирует в октябре начать массовую вакцинацию граждан от COVID-19, сказал 1 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает Радіо Свобода.
Выступая в Нижнем Новгороде, Мурашко добавил, что в первую очередь будут вакцинировать медиков и учителей.
Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщало со ссылкой на неназванный источник, что первая в России вакцина против COVID-19 должна получить утверждение от правительства в августе.
Россия, по сообщениям, разрабатывает две вакцины. Над одной работает Институт Гамалеи в Москве, над другой – Государственная научно-исследовательская лаборатория «Вектор» в Новосибирске.
Выступая в Конгрессе США 31 июля, главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил обеспокоенность сообщениями о вакцинах от COVID-19, разрабатываемых в России и Китае.
«Я надеюсь, что китайцы и россияне на самом деле испытают вакцину до того, как начнут ее применять», – сказал Фаучи.
На этой неделе стало известно, что американская компания Moderna совместно с Национальным институтом здоровья США начинает последнюю фазу испытания вакцины от COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе. Пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки. За 31 июля на территории Республики Крым подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Украине: число зафиксированных случаев превысило 70 тысяч. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.
В Крыму ищут вирус на границе и в море. Коронавирус продолжает наступать в Крыму. Даже официальная статистика заметно возрастает в летние месяцы. На заболеваемость влияет приток туристов на полуостров, признали в Роспотребнадзоре.
ДТП с автобусом в Севастополе: пьяный водитель Мерседеса и другие подробности
Водитель иномарки, по вине которого произошла авария с маршрутным автобусом в Севастополе, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.
Вступили в силу новые правила пересечения границы Крыма с Херсонщиной
В Госпогранслужбе Украины напоминают, что с 1 августа начали действовать новые правила карантина в условиях пандемии коронавируса, которые предусматривают отмену самоизоляции для украинцев, выезжающих из Крыма через пункты пропуска на админгранице с Херсонской областью.
Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших
Восемь человек погибли и еще восемь пострадали в результата столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму.
вчера
ДТП с микроавтобусом на «Тавриде»: власти рассказали о состоянии выживших пассажиров
Пятеро выживших в аварии с микроавтобусом на трассе «Таврида» в Белогорском районе находятся в стабильном тяжелом состоянии.