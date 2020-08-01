Минздрав России обещает массовую вакцинацию населения от COVID-19 в октябре

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Россия планирует в октябре начать массовую вакцинацию граждан от COVID-19, сказал 1 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает Радіо Свобода.

Выступая в Нижнем Новгороде, Мурашко добавил, что в первую очередь будут вакцинировать медиков и учителей.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщало со ссылкой на неназванный источник, что первая в России вакцина против COVID-19 должна получить утверждение от правительства в августе.

Россия, по сообщениям, разрабатывает две вакцины. Над одной работает Институт Гамалеи в Москве, над другой – Государственная научно-исследовательская лаборатория «Вектор» в Новосибирске.

Выступая в Конгрессе США 31 июля, главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил обеспокоенность сообщениями о вакцинах от COVID-19, разрабатываемых в России и Китае.

«Я надеюсь, что китайцы и россияне на самом деле испытают вакцину до того, как начнут ее применять», – сказал Фаучи.

На этой неделе стало известно, что американская компания Moderna совместно с Национальным институтом здоровья США начинает последнюю фазу испытания вакцины от COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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