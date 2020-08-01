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Коронавирус в Крыму

Минздрав России обещает массовую вакцинацию населения от COVID-19 в октябре

20:10 суббота, 1 августа 2020
Минздрав России обещает массовую вакцинацию населения от COVID-19 в октябре

фото © newsbel.by

Россия планирует в октябре начать массовую вакцинацию граждан от COVID-19, сказал 1 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает Радіо Свобода.

Выступая в Нижнем Новгороде, Мурашко добавил, что в первую очередь будут вакцинировать медиков и учителей.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщало со ссылкой на неназванный источник, что первая в России вакцина против COVID-19 должна получить утверждение от правительства в августе.

Россия, по сообщениям, разрабатывает две вакцины. Над одной работает Институт Гамалеи в Москве, над другой – Государственная научно-исследовательская лаборатория «Вектор» в Новосибирске.

Выступая в Конгрессе США 31 июля, главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил обеспокоенность сообщениями о вакцинах от COVID-19, разрабатываемых в России и Китае.

«Я надеюсь, что китайцы и россияне на самом деле испытают вакцину до того, как начнут ее применять», – сказал Фаучи.

На этой неделе стало известно, что американская компания Moderna совместно с Национальным институтом здоровья США начинает последнюю фазу испытания вакцины от COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе. Пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки. За 31 июля на территории Республики Крым подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Украине: число зафиксированных случаев превысило 70 тысяч. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.

В Крыму ищут вирус на границе и в море. Коронавирус продолжает наступать в Крыму. Даже официальная статистика заметно возрастает в летние месяцы. На заболеваемость влияет приток туристов на полуостров, признали в Роспотребнадзоре.

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