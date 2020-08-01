Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму ищут вирус на границе и в море ● Российские СМИ о ситуации в Ялте: в городе происходит что-то не то ● В Севастополе COVID-19 обнаружили у ребенка ● Снова рост: в Крыму за сутки почти три десятка новых заражений коронавирусом ● В Севастополе дети остаются в «закрытом режиме»
Коронавирус в Украине: число зафиксированных случаев превысило 70 тысяч
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 1 августа.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 71 056 человек, из них 39 308 выздоровели, летальных исходов — 1709.
Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
Новые правила карантина начнут действовать с 3 августа.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Врачи рассказали об опасном воздействии коронавируса на уши. Коронавирус может вызвать проблемы с ушами, утверждают исследователи. Специалисты по органам слуха из Манчестерского университета, наблюдавшие за пациентами с COVID-19, обнаружили, что через несколько недель около 13 процентов больных сообщили о проблемах со слухом.
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