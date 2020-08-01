Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +25
море +25

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Украине: число зафиксированных случаев превысило 70 тысяч

09:11 суббота, 1 августа 2020

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 1 августа.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 71 056 человек, из них 39 308 выздоровели, летальных исходов — 1709.

Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начнут действовать с 3 августа.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Врачи рассказали об опасном воздействии коронавируса на уши. Коронавирус может вызвать проблемы с ушами, утверждают исследователи. Специалисты по органам слуха из Манчестерского университета, наблюдавшие за пациентами с COVID-19, обнаружили, что через несколько недель около 13 процентов больных сообщили о проблемах со слухом.

Российские СМИ о ситуации в Ялте: в городе происходит что-то не то. Российская журналистка раскрыла реальную обстановку с распространением коронавирусной инфекции на курортах Крыма.

В Севастополе COVID-19 обнаружили у ребенка. По состоянию на утро 31 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай COVID-19.

Снова рост: в Крыму за сутки почти три десятка новых заражений коронавирусом. За 30 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе

Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе

Пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки

Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки

За 31 июля на территории Республики Крым подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ищут вирус на границе и в море

В Крыму ищут вирус на границе и в море

Коронавирус продолжает наступать в Крыму. Даже официальная статистика заметно возрастает в летние месяцы. На заболеваемость влияет приток туристов на полуостров, признали в Роспотребнадзоре.

Stars
Любовь Толкалина оголилась в Крыму после разрыва с возлюбленным

Любовь Толкалина оголилась в Крыму после разрыва с возлюбленным фото

Актриса Любовь Толкалина всего несколько дней назад официально сообщила, что рассталась со своим возлюбленным из Британии.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации