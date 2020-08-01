Коронавирус в Украине: число зафиксированных случаев превысило 70 тысяч

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1172 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 556 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 1 августа.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 71 056 человек, из них 39 308 выздоровели, летальных исходов — 1709.

Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начнут действовать с 3 августа.

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Врачи рассказали об опасном воздействии коронавируса на уши. Коронавирус может вызвать проблемы с ушами, утверждают исследователи. Специалисты по органам слуха из Манчестерского университета, наблюдавшие за пациентами с COVID-19, обнаружили, что через несколько недель около 13 процентов больных сообщили о проблемах со слухом.

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