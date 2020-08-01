Общество
Какой сегодня праздник 1 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 1 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Флешмоб женственности
Международный флешмоб женственности проходит в разных странах уже более 11 раз. Его инициатором в 2012 году стала писатель и блогер Ольга Валяева. В 2014 году во флешмобе приняли участие женщины 120 городов и 15 стран мира, в 2017 году – из 314 городов и 28 стран.
Каждый год 1 августа в 7 часов вечера женщины и девушки выходят на главную площадь своего населенного пункта в нарядных платьях, красивые и с цветами.
Они разговаривают о женственности и женском предназначении, общаются, делятся хорошим настроением друг с другом и с окружающими и, конечно, фотографируются. Да, и еще дарят цветы и улыбки тем, кому, как они считают, это нужно.
День инкассатора России
1 августа в России отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации — Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР.
Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце 9 века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин.
Макринин день, Мокрины
Народный праздник «Макринин день» отмечается 1 августа (по старому стилю - 19 июля). В православном календаре это день почтения памяти преподобной Макрины Каппадокийской, жившей в IV веке н.э. Другие названия праздника: «Указчицы осени», «Макриды», «Мокрины». По народному поверью, Макринин день - это указник осени. По погоде этого дня судили о том, какова будет осень.
Также сегодня, 1 августа, отмечают такие праздники:
- День памяти жертв Первой мировой войны
- День тыла Вооруженных сил РФ
- День рождения ВСХВ-ВДНХ
- Международная неделя клоунов (International Clown Week)
- День работника технической поддержки
- Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week)
- День основания Службы специальной связи РФ
- День памяти благоверного князя Романа Олеговича Рязанского
- День бумажных салфеток
- Всемирный день скаутского галстука (World Scout Scarf Day)
- Всемирный день борьбы с раком легких (World Lung Cancer Day)
- День подруги (National Girlfriends Day) в США
- День уважения к родителям (Respect for Parents Day) в США
- День человека-паука (Spider-Man Day) в США
- День индийского пейл-эля (National India Pale Ale Day) в США
Сегодня именины празднуют: Григорий, Серафим, Степан, Роман, Паисий, Варлаам, Панхарий, Дей, Макрина, Милица.
Что происходило 1 августа в прошлые годы
1461 - представитель Йоркской линии Плантагенетов Эдуард IV стал королем Англии.
1619 - английские колонии в Америке начали ввозить африканских рабов для работы на своих плантациях.
1774 - английским химик Джозеф Пристли открыл химический элемент кислород, также он известен как открыватель углекислого газа.
1780 - Швеция заявила о своем постоянном нейтралитете (тоесть в мирное время страна обязалась не учавствовать ни в каких военных блоках, а в военное время проводить одинаковую политику в отношении воюющих сторон).
1789 - русский полководец А. В. Суворов наносит поражение туркам в сражении под Фокшанами.
1798 - английский флот адмирала Нельсона наносит французам сокрушительное поражение в битве у острова Абукир.
1941 - гитлеровцы на оккупированной территории Западной Украины создали дистрикт «Галиция» с центром во Львове.
1981 - начал вещание на телевидении музыкальный канал «MTV».
2010 - была обнаружена подводная река в Черном море (имеет глубину около 35 м, ширину 1 км и длину около 60 км).
2010 - вступила в действие Конвенция о кассетных боеприпасах (использование данного оружия приводит в основном к гибели мирного населения).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 августа. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
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