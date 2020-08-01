Какой сегодня праздник 1 августа

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Сегодня, 1 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Флешмоб женственности

Международный флешмоб женственности проходит в разных странах уже более 11 раз. Его инициатором в 2012 году стала писатель и блогер Ольга Валяева. В 2014 году во флешмобе приняли участие женщины 120 городов и 15 стран мира, в 2017 году – из 314 городов и 28 стран.

Каждый год 1 августа в 7 часов вечера женщины и девушки выходят на главную площадь своего населенного пункта в нарядных платьях, красивые и с цветами.

Они разговаривают о женственности и женском предназначении, общаются, делятся хорошим настроением друг с другом и с окружающими и, конечно, фотографируются. Да, и еще дарят цветы и улыбки тем, кому, как они считают, это нужно.

День инкассатора России

1 августа в России отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации — Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР.

Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце 9 века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин.

Макринин день, Мокрины

Народный праздник «Макринин день» отмечается 1 августа (по старому стилю - 19 июля). В православном календаре это день почтения памяти преподобной Макрины Каппадокийской, жившей в IV веке н.э. Другие названия праздника: «Указчицы осени», «Макриды», «Мокрины». По народному поверью, Макринин день - это указник осени. По погоде этого дня судили о том, какова будет осень.

Также сегодня, 1 августа, отмечают такие праздники:

- День памяти жертв Первой мировой войны

- День тыла Вооруженных сил РФ

- День рождения ВСХВ-ВДНХ

- Международная неделя клоунов (International Clown Week)

- День работника технической поддержки

- Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week)

- День основания Службы специальной связи РФ

- День памяти благоверного князя Романа Олеговича Рязанского

- День бумажных салфеток

- Всемирный день скаутского галстука (World Scout Scarf Day)

- Всемирный день борьбы с раком легких (World Lung Cancer Day)

- День подруги (National Girlfriends Day) в США

- День уважения к родителям (Respect for Parents Day) в США

- День человека-паука (Spider-Man Day) в США

- День индийского пейл-эля (National India Pale Ale Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Серафим, Степан, Роман, Паисий, Варлаам, Панхарий, Дей, Макрина, Милица.

Что происходило 1 августа в прошлые годы

1461 - представитель Йоркской линии Плантагенетов Эдуард IV стал королем Англии.

1619 - английские колонии в Америке начали ввозить африканских рабов для работы на своих плантациях.

1774 - английским химик Джозеф Пристли открыл химический элемент кислород, также он известен как открыватель углекислого газа.

1780 - Швеция заявила о своем постоянном нейтралитете (тоесть в мирное время страна обязалась не учавствовать ни в каких военных блоках, а в военное время проводить одинаковую политику в отношении воюющих сторон).

1789 - русский полководец А. В. Суворов наносит поражение туркам в сражении под Фокшанами.

1798 - английский флот адмирала Нельсона наносит французам сокрушительное поражение в битве у острова Абукир.

1941 - гитлеровцы на оккупированной территории Западной Украины создали дистрикт «Галиция» с центром во Львове.

1981 - начал вещание на телевидении музыкальный канал «MTV».

2010 - была обнаружена подводная река в Черном море (имеет глубину около 35 м, ширину 1 км и длину около 60 км).

2010 - вступила в действие Конвенция о кассетных боеприпасах (использование данного оружия приводит в основном к гибели мирного населения).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 августа. Какие праздники будут завтра?

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