Происшествия
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
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Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.
Об этом сообщили в управлении МВД России, передает «Интерфакс».
«Водитель автомобиля Mercedes произвел столкновение с впереди идущим маршрутным автобусом. В результате ДТП пострадали 14 человек: восемь взрослых, шесть детей. Пострадавшие - как в автобусе, так и в автомобиле», - сообщили в МВД.
Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу «в состоянии средней и легкой степени тяжести».
В сообществе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» указывают, что авария произошла около 16.00 на строящемся мосту. На месте происшествия работали сотрудники «скорой помощи», МЧС и полицейские.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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