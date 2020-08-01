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Происшествия

Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших

Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших

фото © Pixabay

Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.

Об этом сообщили в управлении МВД России, передает «Интерфакс».

«Водитель автомобиля Mercedes произвел столкновение с впереди идущим маршрутным автобусом. В результате ДТП пострадали 14 человек: восемь взрослых, шесть детей. Пострадавшие - как в автобусе, так и в автомобиле», - сообщили в МВД.

Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу «в состоянии средней и легкой степени тяжести».

В сообществе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте» указывают, что авария произошла около 16.00 на строящемся мосту. На месте происшествия работали сотрудники «скорой помощи», МЧС и полицейские.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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