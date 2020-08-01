Эксперты назвали самые популярные крымские курорты на бархатный сезон

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Российский сервис бронирования жильявыявил, на каких морских курортах предпочитают курортники отдохнуть в начале осени 2020.

Согласно собранной статистике сайтом tvil.ru, туристы бронируют отдых на море в бархатный сезон на период от 8,5 до 11,7 ночи и потратят на проживание от 1,7 до 3,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть осенью на море в Анапе, дороже — в Ялте.

В список также вошли Евпатория, Алушта, Феодосия, Судак, Севастополь и Алупка, Геленджик и Сочи.

Список был составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

За отдых в Ялте туристы готовы выложить более 3 тыс рублей в сутки за номер и остаться в «городе счастья» на 9 ночей. На втором месте Евпатория с цифрами 2 176,5 рублей и 11,7 ночи. Замыкает тройку южнобережная Алушта - 2 472,9 рублей и 10,2 ночи соответственно. На четвертом месте Феодосия с ценой чуть более 2 тыс рублей в сутки за номер и длительностью бронирования 10,3 ночи. Затем следует Сочи (2 013,3 рублей / 11 ночей).

Во второй пятерке Судак - 2 117,1 рублей / 9,96 ночи, затем город русских моряков Севастополь (2 617,8 рублей / 8,5 ночи), Анапа, где готовы выложить 1,732 рубля за номер и остаться на 11,4 ночи, Алупка — 2 199,9 рублей / 10,4 ночи и Геленджик — 2 008,3 рублей / 11,3 ночи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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