ДТП с микроавтобусом на «Тавриде»: власти рассказали о состоянии выживших пассажиров

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Пятеро выживших в аварии с микроавтобусом на трассе «Таврида» в Белогорском районе находятся в стабильном тяжелом состоянии.

Еще одна пострадавшая получила травмы средней степени.

«Пятеро пострадавших в ДТП находятся в тяжелом стабильном состоянии», - сообщили в пресс-службе министерства.

Всего после столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и «КамАЗа» выжили девять пассажиров иномарки. Еще трое человек, в том числе двое детей, отделались легкими травмами и в госпитализации не нуждались.

Как сообщалось, накануне около 5 часов утра на трассе «Таврида» под Белогорском произошла авария. На момент столкновения в Mercedes-Benz, который направлялся из Краснодара в Севастополь, находились 18 человек, из которых семеро, включая водителя, скончались на месте. Одна женщина умерла по пути в больницу и еще одна скончалась в больнице. По данным правоохранителей, в машине находились туристы из Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и крымчане.

Позже Следком по РК и Севастополю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. Следователи выяснили, что ДТП произошло по вине водителя микроавтобуса. Также был задержан организатор перевозки, которая завершилась трагедией. В субботу суд выберет меру пресечения для него.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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