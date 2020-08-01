ДТП с автобусом в Севастополе: пьяный водитель Мерседеса и другие подробности

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Водитель иномарки, по вине которого произошла авария с маршрутным автобусом в Севастополе, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

«Водитель автомобиля Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол по статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Материалы будут направлены в суд для решения вопроса о лишении водительских прав», - рассказали в управлении.

Как сообщалось, в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали 14 человек, в том числе шестеро детей. Причиной тому стало столкновение Mercedes с идущим впереди автобусом. Среди пострадавших оказались и пассажиры автобуса, и легкового автомобиля.

Это уже второе крупное ДТП за эти выходные. Накануне утром на трассе «Таврида» под Белогорском произошла авария с микроавтобусом Mercedes-Benz, в которой девять человек скончались и еще девять получили травмы различной степени. Среди пострадавших были жители Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска, а также крымчане.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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