Член молодежного парламента Калуги покаялся за веселье в Севастополе

Ставший звездой YouTube Денис Зиновкин назвал провокацией скандальный видеоролик.

Приехавший из Калуги в Севастополь на День ВМФ «по приглашению Сергея Аксенова» Денис Зиновкин считает, что его подставили. Так представитель молодежного парламента Калуги прокомментировал региональным СМИ видео, получившее вирусную популярность в соцсетях.

На видео некий гражданин в районе Артбухты просит наряд полиции «забрать» мужчину в пиджаке, утверждая, что последний «пьяный стоит» и «депутат». При этом компания мужчины в пиджаке пытается извиниться перед полицейскими, опровергая заявления об алкогольном опьянении. В объекте всеобщего внимания жители Калуги узнали реального депутата молодежного парламента Калужской области Дениса Зиновкина.

Как сообщил Зиновкин журналистам, видео с бутылкой в руке вырвано из контекста. Некие люди, с которыми молодой парламентарий познакомился на набережной, были веселыми – поэтому он «опрометчиво доверился новой компании».

Главной причиной скандала Зиновкин считает свою профессиональную доверчивость и специфику XXI века.

«Я считаю главной моей ошибкой то, что в связи с моей деятельностью я очень сильно доверяю людям. Хотелось бы извиниться перед людьми, которые видели этот видеоролик — потому что сейчас тот век, который может из отрывка и красивого заголовка испортить жизнь человеку. Это горький опыт, который запомнится на всю жизнь», - подытожил прогулку по набережной Севастополя член молодежного парламента Калужской области.

Напомним, ранее пьяный представитель Краснодара пытался взять штурмом Судакскую крепость. Кроме того, попытка пьяного водителя поближе подъехать к вожделенному морю через пляж привела к массовой драке с отдыхающими.

В тексте использованы материалы: Форпост

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