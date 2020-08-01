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Число пожаров в Крыму сохраняется на уровне прошлого года

13:11 суббота, 1 августа 2020
Число пожаров в Крыму сохраняется на уровне прошлого года

фото © Новости Крыма

Почти 2,4 тыс пожаров произошло в Крыму с начала года. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 1,4%.

«В 2020 году на территории Республики Крым произошло 2 397 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составляет 1,4 %, 2019 год – 2 430 пожаров. Из них 1 584 пожара произошли на открытых территориях и связаны с возгоранием сухой травяной растительности, камыша. На полуострове зарегистрировано 66 лесных пожаров общей площадью 38,6545 га», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что наибольшее количество пожаров на открытых территориях наблюдается в Керчи – 224 пожара, Симферопольском районе – 223, Симферополе – 138, Бахчисарайском районе – 137 и Феодосии – 134 пожара.

В связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Он предусматривает ограничение въезда транспортных средств в леса, запрет на их посещение гражданами, на сжигание мусора на приусадебных участках и на сжигание сухой травы на землях сельхозназначения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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