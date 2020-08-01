Астролог предсказал вторую и третью волну коронавируса до конца года

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Весь мир, в том числе и Россия, до конца года переживет не только вторую, но и третью волну коронавируса.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев.

По его словам, в конце августа – начале сентября Солнце входит в знак Девы, а Дева – это медицина.

«Здесь медицинский фактор вновь возобладает. То есть, в конце августа – сентябре снова будут планировать карантин. И в сентябре начнется вакцинация, это несколько разрядит обстановку, по крайней мере, психологическую. Успехи медицины в сентябре будут явлены по полной программе, и они нас обнадежат. Но то, что волна вторая может состояться осенью, это несомненно», - заверил Бородачев.

Руководствуясь знаниями в области генетики, специалист также пояснил: зная структуру вируса, можно смело ожидать и третьей волны, причем вскоре за второй.

«Коронавирус – это длинная цепочка РНК, которая рвется, снова состыковывается и дает новые варианты. Поэтому осенью может быть новый вариант коронавируса, более изощренный. И может наступить вторая волна изоляции. А зимой – третья. Потому что этот вирус очень мутабельный. Именно поэтому мы говорим, что в августе нужно набраться сил, пока есть такая возможность», - предупредил астролог.

Вместе с тем август пройдет в более-менее спокойном ритме, ограничения, если и будут, то локальные, а не повальные.

«Нам нужно ожидать, что стабильности никакой в августе не будет. Но в августе никто и не посмеет создать искусственные барьеры и изоляцию, потому что у людей будут бунты. Вот в сентябре возможно, но не в августе», - отметил Бородачев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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