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Google заблокировал сайт заповедников Крыма
фото © Новости Крыма
Google заблокировал электронный сервис ФГБУ «Заповедный Крым». Именно через этот сервис граждане и экскурсионные группы подавали в ведомство заявки для разрешения на посещение заповедников.
«Электронный сервис подачи заявок на получение разрешений для посещения государственных природных заповедников в настоящий момент недоступен по техническим причинам. Аккаунт ФГБУ «Заповедный Крым» заблокирован сервисом Google, - говорится в сообщении пресс-службы учреждения. - Сейчас заявки на посещение принимаются на адрес электронной почты: ohranacrimea@mail.ru, в связи с чем срок их рассмотрения может быть увеличен».
Ранее в состав недавно созданного по распоряжению правительства России ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» вошли заповедники «Казантипский», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной», «Лебяжьи острова», природные заказники федерального значения «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму. Об этом сообщает Представительство президента Украины в АРК.
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