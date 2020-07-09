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Ялтинцам, чьи дома граничат с лесами, поручили запасаться водой и огнетушителями
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На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым с 09.07.2020 по 30.07.2020 вводится особый противопожарный режим.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Ялты.
Во время действия особого противопожарного режима на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым введен запрет на:
— посещение лесов, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, пребывания граждан, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране, защите и воспроизводству лесов, аварийно-спасательных работ, деятельности лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
— разведение костров, проведение пожароопасных работ в населенных пунктах и организациях, граничащих с лесными массивами;
— стоянку транспортных средств вблизи лесных насаждений.
Введено ограничение на въезд в леса транспортных средств, за исключением транспортных средств специального назначения.
Руководителям предприятий, учреждений, организаций и гражданам, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесным массивам поручено: обеспечить очистку территории от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иными противопожарными преградами.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности поручено: обеспечить подведомственные объекты и прилегающие к ним территории, находящиеся на обслуживании, первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях, граничащих с лесными массивами, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, поручено: обеспечить наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкостей (бочек) с водой или огнетушителей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Ялтинцам, чьи дома граничат с лесами, поручили запасаться водой и огнетушителями
На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым с 09.07.2020 по 30.07.2020 вводится особый противопожарный режим.
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