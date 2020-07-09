Водный кризис
Развитие сюжета: «Практически не осталось воды»: что происходит в Симферополе ● Аксенов посчитал: Симферополь обеспечен водой на три месяца ● «Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду ● Аксенов прокомментировал мутную воду в кранах симферопольцев ● Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг
Вода для Крыма: горсовет Херсона обратился к Зеленскому и Раде
фото © Новости Крыма
Депутаты Херсонского городского совета приняли обращение к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде по поводу подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Документ принят на сессии горсовета в четверг.
По информации украинских СМИ, херсонские депутаты в обращении требуют не допустить прекращения водной блокады полуострова и «прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым».
«Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз – недопустимо», – заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.
Обращение поддержали 32 депутата, 10 избранников не голосовали.
На сессии также присутствовали активисты, которые держали в руках плакаты с надписью «Нельзя поить оккупантов».
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на данный момент только Симферополь остается проблемным регионом с точки зрения питьевого водоснабжения. По его словам, крымская столица обеспечена водой как минимум на 110 дней.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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