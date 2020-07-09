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Водный кризис

Вода для Крыма: горсовет Херсона обратился к Зеленскому и Раде

15:49 четверг, 9 июля 2020
Вода для Крыма: горсовет Херсона обратился к Зеленскому и Раде

фото © Новости Крыма

Депутаты Херсонского городского совета приняли обращение к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде по поводу подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Документ принят на сессии горсовета в четверг.

По информации украинских СМИ, херсонские депутаты в обращении требуют не допустить прекращения водной блокады полуострова и «прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым».

«Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз – недопустимо», – заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.

Обращение поддержали 32 депутата, 10 избранников не голосовали.

На сессии также присутствовали активисты, которые держали в руках плакаты с надписью «Нельзя поить оккупантов».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на данный момент только Симферополь остается проблемным регионом с точки зрения питьевого водоснабжения. По его словам, крымская столица обеспечена водой как минимум на 110 дней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте расширяют уличную сеть видеонаблюдения. Видеокамеры устанавливаются в местах, где регулярно возникает стихийная торговля, а также в поселках муниципального образования.

Власти Симферополя нашли причину «отсутствия чистоты в городе». Санитарное состояние Симферополя «оставляет желать лучшего».

Аксенов посчитал: Симферополь обеспечен водой на три месяца. Воды для жителей Симферополя хватит на 110 дней. Проблемным регионом в плане водоснабжения остается только крымская столица.

«Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду. Власти Крыма предприятие «Вода Крыма» разместило информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей полуострова к ее рациональному использованию.

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