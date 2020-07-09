Вода для Крыма: горсовет Херсона обратился к Зеленскому и Раде

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Депутаты Херсонского городского совета приняли обращение к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде по поводу подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Документ принят на сессии горсовета в четверг.

По информации украинских СМИ, херсонские депутаты в обращении требуют не допустить прекращения водной блокады полуострова и «прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым».

«Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз – недопустимо», – заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.

Обращение поддержали 32 депутата, 10 избранников не голосовали.

На сессии также присутствовали активисты, которые держали в руках плакаты с надписью «Нельзя поить оккупантов».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на данный момент только Симферополь остается проблемным регионом с точки зрения питьевого водоснабжения. По его словам, крымская столица обеспечена водой как минимум на 110 дней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Аксенов посчитал: Симферополь обеспечен водой на три месяца. Воды для жителей Симферополя хватит на 110 дней. Проблемным регионом в плане водоснабжения остается только крымская столица.

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