Власть
Власти Ялты хотят запустить «морское такси»
Власти Ялты рассматривают вариант запуска «морского такси».
Об этом сказал глава города Иван Имгрунт, сообщается на сайте администрации Ялты.
«Сегодня пытаемся вернуться к водному такси, которое здесь было когда-то. Основная задача – привести в порядок причалы, будут привлечены инвесторы для организации данного вида перевозок», – отметил Имгрунт.
По его мнению, «морское такси», позволит частично разгрузить город от личного автотранспорта.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе затруднено движение транспорта из-за ремонтных работ. В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на пересечении улицы Павленко и бульвара Ленина затруднено движение транспорта.
В Крыму расширили список льготников, имеющих право на бесплатный проезд. В Республике Крым расширен список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте.
Посадка штатная, самолет другой: заявление авиакомпании. Пассажирский лайнер Boeing 747, который ранее, по информации СМИ, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Симферополь, приземлился в штатном режиме по расписанию.
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму. Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.
В Крыму за сутки из моря спасли несколько десятков человек
За прошедшие сутки сотрудники МЧС вынуждены были девять раз спасать людей, унесенных в море на матрасах, катамаранах и каяках.
Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму
Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.
7 июля
«Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду
Власти Крыма предприятие «Вода Крыма» разместило информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей полуострова к ее рациональному использованию.