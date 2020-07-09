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Власть

Власти Ялты хотят запустить «морское такси»

10:51 четверг, 9 июля 2020
Ялта

Власти Ялты рассматривают вариант запуска «морского такси».

Об этом сказал глава города Иван Имгрунт, сообщается на сайте администрации Ялты.

«Сегодня пытаемся вернуться к водному такси, которое здесь было когда-то. Основная задача – привести в порядок причалы, будут привлечены инвесторы для организации данного вида перевозок», – отметил Имгрунт.

По его мнению, «морское такси», позволит частично разгрузить город от личного автотранспорта.

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