Власти Ялты хотят запустить «морское такси»

Власти Ялты рассматривают вариант запуска «морского такси».

Об этом сказал глава города Иван Имгрунт, сообщается на сайте администрации Ялты.

«Сегодня пытаемся вернуться к водному такси, которое здесь было когда-то. Основная задача – привести в порядок причалы, будут привлечены инвесторы для организации данного вида перевозок», – отметил Имгрунт.

По его мнению, «морское такси», позволит частично разгрузить город от личного автотранспорта.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе затруднено движение транспорта из-за ремонтных работ. В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на пересечении улицы Павленко и бульвара Ленина затруднено движение транспорта.

В Крыму расширили список льготников, имеющих право на бесплатный проезд. В Республике Крым расширен список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте.

Посадка штатная, самолет другой: заявление авиакомпании. Пассажирский лайнер Boeing 747, который ранее, по информации СМИ, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Симферополь, приземлился в штатном режиме по расписанию.

Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму. Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.