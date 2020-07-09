Власти Симферополя нашли причину «отсутствия чистоты в городе»

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Санитарное состояние Симферополя «оставляет желать лучшего».

Об этом на оперативно-хозяйственном совещании заявил и.о. начальника департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации столицы Крыма Евгений Маляров и назвал причины отсутствия чистоты.

«Санитарное состояние города оставляет желать лучшего. В этом мы не раз убеждались при объезде территории города, а также при комиссионных выездах с главой администрации по конкретным обращениям граждан. Причинами являются как неразрешимые на данный момент объективные обстоятельства, такие как количество дворников, косарей, техники в связи с ограниченным финансированием, так и субъективные обстоятельства, заключающиеся в организационных недостатках и несвоевременном реагировании отдельных руководителей», – сказал Маляров.

Помочь в наведении порядка на территории крымской столицы, по словам руководителя ДГХ, могут регулярные субботники.

«Принято решение, согласованное с руководством, о проведении ежемесячных субботников для достижения должного санитарного состояния города. В случае необходимости, субботники будут еженедельными», – сообщил он.

Субботник планируется проводить на проблемных участках, которые считаются бесхозными, а также на территории парков, скверов, образовательных учреждений и кладбищ. Первое подобное мероприятие состоится в ближайшие выходные.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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