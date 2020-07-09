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Власть

В Ялте расширяют уличную сеть видеонаблюдения

14:00 четверг, 9 июля 2020
Ялта

Видеокамеры устанавливаются в местах, где регулярно возникает стихийная торговля, а также в поселках муниципального образования.

Об этом сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

На территории региона продолжает развиваться муниципальная информационная система «Ялтинская городская система безопасности», которая стартовала в 2019 году.

Как рассказал начальник департамента экономического развития, куратор проекта «Умный город» Эдуард Онацкий, сейчас завершается установка камер видеонаблюдения, как в самой Ялте, так и в поселках.

— Система видеонаблюдения появится в местах, где регулярно возникает несанкционированная торговля: у гастронома «Черноморец», в сквере «Юбилейный».

Теперь правоохранители и муниципальный контроль смогут в режиме 24/7 отслеживать нарушителей, — сообщил Эдуард Онацкий. – Также видеонаблюдением будет охвачена территория возле Овощного рынка на улице Московская и улица Пальмиро Тольятти.

Дополнительные камеры устанавливают также на набережной города, на Пушкинском бульваре и площади Маршака. Это позволит онлайн отслеживать ситуацию в центральной части города. Кроме того, в этом году система видеонаблюдение начала охватывать поселки муниципального образования – «умные» камеры появятся в Симеизе и Гурзуфе. В рамках реализации проекта «Умный город» Гурзуфская набережная, а также Пионерский парк, Пушкинский бульвар, улица Морская в ближайшее время будут оснащены системой интеллектуального контроля доступа автотранспорта. Весь видеопоток и данные будут сводиться в «Единую дежурно-диспетчерскую службу 112».

— Данные мероприятия проводятся в рамках реализации дорожной карты пилотного проекта «Умный город», организованном Минстроем России, — отметил начальник департамента экономического развития. — Сейчас работы текущего этапа подходят к завершению, уже к началу августа начнется полноценная эксплуатация нововведений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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